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Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,351. Rischio di discesa fino a 1,3496 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3524.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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