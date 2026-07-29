Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato -0,01%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3281, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3313. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3271.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)