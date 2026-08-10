Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Francoforte 10-ago
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 agosto

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un -0,01%.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3506, mentre il primo supporto è stimato a 1,3461. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3551.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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