Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,43%.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3559, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3373. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3745.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)