Milano 9:52
52.080 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:52
10.608 +0,34%
24.827 -0,36%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,43%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3559, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3373. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3745.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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