Analisi Tecnica: GBP/USD del 2/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido +0,07%.
Le implicazioni di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3528. Possibile una discesa fino al bottom 1,3404. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3652.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)