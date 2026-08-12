Milano 17:35
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Dow Jones 20:38
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

La giornata dell'11 agosto chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,03%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE 100. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10.884, con il supporto più immediato individuato in area 10.827,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10.807,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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