Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53.800, mentre il primo supporto è stimato a 53.530. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54.070.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)