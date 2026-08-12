Milano 17:35
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Dow Jones 20:38
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Lo status tecnico del FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53.800, mentre il primo supporto è stimato a 53.530. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54.070.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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