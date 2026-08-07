Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che mette a segno un modesto profit a +0,44%.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54.186 e primo supporto individuato a 52.676. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 55.696.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)