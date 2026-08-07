Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che mette a segno un modesto profit a +0,44%.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 54.186 e primo supporto individuato a 52.676. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 55.696.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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