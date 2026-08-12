Milano 17:35
53.699 -0,01%
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Dow Jones 20:39
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Il Nasdaq Composite ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 26.445,4.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nasdaq Composite, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.641,3. Primo supporto visto a 26.299. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26.152,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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