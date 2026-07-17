Diasorin, buyback per oltre 450 mila euro

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 6.514 azioni proprie tra il 13 e il 17 luglio 2026, al prezzo medio di 69,611 euro e per un controvalore pari a 453.444,26 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi lo stesso giorno.



Al 17 luglio, Diasorin detiene 6.477.851 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari all'11,58% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che porta a casa un calo dello 0,66%.







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