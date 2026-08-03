Milano 12:25
52.616 +0,85%
Nasdaq 31-lug
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Dow Jones 31-lug
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Londra 12:25
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Francoforte 12:25
26.017 +1,51%

Francoforte: pioggia di acquisti su Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su Teamviewer
Seduta decisamente positiva per Teamviewer, che tratta in rialzo del 6,18%.
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