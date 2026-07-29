Francoforte: scambi in positivo per Teamviewer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer , con una variazione percentuale del 3,58%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Teamviewer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,773 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,463. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,083.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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