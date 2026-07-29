Francoforte: scambi in positivo per Teamviewer
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Teamviewer, con una variazione percentuale del 3,58%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Teamviewer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,773 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,463. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,083.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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