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Francoforte: Nordex sale verso 40,54 Euro

Migliori e peggiori
Francoforte: Nordex sale verso 40,54 Euro
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Nordex, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,41%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Nordex evidenzia un declino dei corsi verso area 40,04 Euro con prima area di resistenza vista a 40,54. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 39,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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