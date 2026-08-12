Francoforte: Nordex sale verso 40,54 Euro

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Nordex , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,41%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Nordex evidenzia un declino dei corsi verso area 40,04 Euro con prima area di resistenza vista a 40,54. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 39,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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