Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale del 3,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Siemens Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 165,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 161,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 169,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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