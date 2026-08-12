Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili , con una variazione percentuale del 3,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Siemens Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 165,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 161,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 169,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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