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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Siemens Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 149,5 Euro con prima area di resistenza vista a 153,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 147.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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