Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in utile del 3,43% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Siemens Energy si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 159,4 Euro. Supporto stimato a 154,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 163,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```