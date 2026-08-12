Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili, con un rialzo dell'1,98%.
Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rheinmetall AG. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.172,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1.150. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.135,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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