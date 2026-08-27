Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili, con un rialzo del 3,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rheinmetall AG. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.192,1 Euro. Primo supporto visto a 1.149,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.122,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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