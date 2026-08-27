Francoforte: scambi al rialzo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Bene il produttore di armamenti e componenti per automobili , con un rialzo del 3,25%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Rheinmetall AG rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rheinmetall AG . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.192,1 Euro. Primo supporto visto a 1.149,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.122,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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