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Francoforte: si concentrano le vendite su Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Rheinmetall AG
Si muove verso il basso il produttore di armamenti e componenti per automobili, con una flessione del 2,48%.
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