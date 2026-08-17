Francoforte: rosso per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Retrocede Carl Zeiss Meditec, con un ribasso dell'1,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carl Zeiss Meditec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Carl Zeiss Meditec sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32,22 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 31,26. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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