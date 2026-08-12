Milano 17:35
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Londra: balza in avanti Barratt Redrow

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Barratt Redrow
Apprezzabile rialzo per Barratt Redrow, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.
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