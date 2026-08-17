Milano 13:52
53.829 +0,46%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:52
10.764 +0,12%
Francoforte 13:52
26.455 +0,05%

Londra: balza in avanti Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Endeavour Mining
Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che avanza bene del 2,24%.
Condividi
```