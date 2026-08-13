Londra: balza in avanti Barratt Redrow

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Barratt Redrow , con una variazione percentuale del 2,77%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Barratt Redrow rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,328 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,245. L'equilibrata forza rialzista di Barratt Redrow è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,412.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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