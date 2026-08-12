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Londra: nuovo spunto rialzista per Barratt Redrow

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Barratt Redrow
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Barratt Redrow, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barratt Redrow rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Barratt Redrow è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,322 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,216. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,428.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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