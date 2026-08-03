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Londra: nuovo spunto rialzista per Kingfisher

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Kingfisher
Rialzo marcato per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
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