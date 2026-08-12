Madrid: brillante l'andamento di ACS
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno del 2,86% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale della società di costruzioni spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 110 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 112,2. Il peggioramento di ACS è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 108,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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