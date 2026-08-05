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Madrid: brillante l'andamento di Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Indra
Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.
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