Milano 16:17
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Madrid: accelera Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: accelera Repsol
Brillante rialzo per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,85%.
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