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New York: luce verde per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: luce verde per Lumentum Holdings
Brilla la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che passa di mano con un aumento del 14,03%.
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