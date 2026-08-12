New York: mette il turbo Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che mostra una salita bruciante del 13,68% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lumentum Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lumentum Holdings rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Lumentum Holdings confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 970,8 USD con primo supporto visto a 865,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 798,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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