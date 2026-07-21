A New York corre Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Effervescente la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lumentum Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Lumentum Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 852,6 USD. Supporto a 812,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 892,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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