A New York corre Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Effervescente la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,59%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lumentum Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Lumentum Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 852,6 USD. Supporto a 812,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 892,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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