New York: rally per Seagate Technology

(Teleborsa) - Brilla l' azienda americana attiva nel settore storage , che passa di mano con un aumento dell'8,22%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 861,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 902,8. Il peggioramento del leader nella produzione di driver per hard-disk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 834,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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