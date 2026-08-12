New York: risultato positivo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Cisco , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 124 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 122,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 121,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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