Super Micro Computer, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che passa di mano con un aumento del 15,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Super Micro Computer più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 37,72 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 34,48. L'equilibrata forza rialzista di Super Micro Computer è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 40,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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