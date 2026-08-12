Super Micro Computer, outlook sopra le attese dopo ricavi quasi raddoppiati nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Super Micro Computer , fornitore di soluzioni IT complete per AI, cloud, storage e 5G/Edge, ha chiuso il quarto trimestre al 30 giugno 2026 con un fatturato netto di 11,1 miliardi di dollari, rispetto a 10,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2026 e 5,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025. Il margine lordo è stato del 17,5% rispetto al 9,9% nel terzo trimestre 2026 e al 9,5% nel quarto trimestre 2025.



L'utile netto è stato di 1.178 milioni di dollari , rispetto a 483 milioni di dollari nel terzo trimestre 2026 e 195 milioni di dollari nel quarto trimestre 2025. L'utile netto rettificato per azione è stato di 1,70 dollari, rispetto a 0,41 dollari del quarto trimestre 2025.



"La nostra strategia Total AI/IT Solutions continua a fornire risultati solidi: nell'ultimo anno abbiamo acquisito diverse centinaia di clienti aziendali e di altro tipo, generato oltre 60 miliardi di dollari di nuovi ordini e registrato un portafoglio ordini record all'inizio dell'anno fiscale 2027 - ha dichiarato il CEO Charles Liang - Con l'accelerazione della domanda, stiamo migliorando la redditività grazie a un mix di clienti aziendali più diversificato e a una maggiore adozione della nostra architettura ottimizzata Data Center Building Block Solutions".



La società prevede un fatturato netto compreso tra 14,5 e 15,5 miliardi di dollari per il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2027, che si concluderà il 30 settembre 2026, e un utile netto per azione rettificato compreso tra 1,01 e 1,10 dollari. Per l'esercizio fiscale 2027, la società prevede un fatturato netto compreso tra 65 e 72 miliardi di dollari, superiore alle stime degli analisti di 52,5 miliardi di dollari (secondo dati LSEG).



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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