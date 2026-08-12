Ancora acquisti su Eurotech, guida l'indice STAR

(Teleborsa) - Altra seduta all'insegna del denaro per Eurotech
che, con un rialzo del 5,5%, guida il FTSE Italia Star
(+0,3%) dopo aver chiuso ieri a +4,5%.
Il tutto in una giornata caratterizzata dagli acquisti sul comparto dei chip e dal rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale
. Nel complesso, il clima sta infatti beneficiando dei dati positivi di CoreWeave
e Super Micro Computer
, con la prima che ha registrato una crescita delle vendite superiore alle attese
dovuta all'aumento della spesa per l'AI mentre la seconda ha annunciato previsioni
di fatturato al di sopra delle stime.
Si ricorda che il Cda
di Eurotech
si riunirà il prossimo 11 settembre
per l'approvazione della semestrale 2026
.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che produce computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e computer ad elevata capacità di calcolo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Eurotech
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza
individuata a quota 1,356 euro
. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,256
. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,456
.