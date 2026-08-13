Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Discesa moderata per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 12 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo dell'Eurostoxx 50 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 6.556. Possibile una discesa fino al bottom 6.507. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 6.605.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)