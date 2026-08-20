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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Giornata pressoché debole per l'Eurostoxx 50, che ha terminato in calo a 6.444.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.512. Primo supporto a 6.411. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.377.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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