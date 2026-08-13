Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Andamento piatto per indice spagnolo, che propone sul finale un -0,05%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.221, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 20.180,4. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.261,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)