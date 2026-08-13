Milano 12:22
53.970 +0,51%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:23
10.804 -0,27%
Francoforte 12:22
26.481 +0,57%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Andamento piatto per indice spagnolo, che propone sul finale un -0,05%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.221, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 20.180,4. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.261,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```