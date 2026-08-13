Ferragosto, 29 milioni di italiani in viaggio: boom di picnic e vacanze in Italia

(Teleborsa) - Sono ventinove milioni gli italiani che trascorreranno il Ferragosto fuori casa, approfittando del weekend per raggiungere parenti e amici, concedersi una vacanza al mare, in montagna o in campagna oppure per una semplice gita con il tradizionale picnic all'aria aperta. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del grande esodo estivo sulle strade italiane. Il "Capodanno d’estate" si conferma il momento simbolo delle vacanze, con la maggioranza dei turisti che ha scelto di restare in Italia, privilegiando anche mete vicine all’interno della propria regione.



Anche a Ferragosto il cibo si conferma protagonista. Ben 7 milioni di italiani ricorreranno al tradizionale picnic, portando il "cestino" da casa o addirittura preparando la classica grigliata, mentre in 8 milioni ne approfitteranno per ritrovarsi a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. Ma la maggioranza di chi sarà fuori casa si dividerà tra agriturismi, sagre, ristoranti, bar e take away.



Il mare continua a essere la destinazione preferita, ma crescono anche le presenze in campagna, nei parchi naturali e in montagna, mentre le città d'arte richiamano soprattutto i turisti stranieri, secondo Coldiretti/Ixe’. Sempre più apprezzati anche i piccoli borghi, che il 66% degli italiani in vacanza dichiara di visitare almeno per una gita in giornata, alla ricerca di esperienze autentiche, tradizioni ed enogastronomia.



Per il soggiorno prevalgono gli alberghi davanti a seconde case e abitazioni di parenti e amici, seguite dagli appartamenti in affitto. Tra le strutture più richieste si confermano anche gli oltre 26mila agriturismi italiani che, grazie a un'offerta sempre più ricca di attività legate alla natura, allo sport, al benessere, alla cultura e ai prodotti tipici, rispondono alla crescente domanda di un turismo sostenibile ed esperienziale.

Condividi

```