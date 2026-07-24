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Italo, il viaggio è a tempo di musica: concerto a sorpresa di Samurai Jay in treno

Economia, Trasporti
Italo, il viaggio è a tempo di musica: concerto a sorpresa di Samurai Jay in treno
(Teleborsa) - Mercoledì 15 luglio, a bordo di un treno Italo in viaggio, Samurai Jay ha sorpreso i passeggeri con un concerto ad alta velocità,
trasformando il percorso in un’esperienza inattesa e coinvolgente.

L’iniziativa rientra nel progetto Italo Music Is Magic, con cui Italo sceglie di raccontare il viaggio attraverso linguaggi nuovi, portando la musica nei luoghi della mobilità e rendendola parte integrante dell’esperienza di chi si sposta ogni giorno. Un progetto capace di unire persone, luoghi ed emozioni, perché a bordo di Italo la magia non smette mai di farsi sentire.

Sul treno partito da Napoli alle 11.35 e diretto a Milano, il cantante Samurai Jay è apparso tra i viaggiatori senza alcun preavviso: una performance inattesa che ha trasformato il viaggio in un palcoscenico in movimento, coinvolgendo i passeggeri con l’energia di un vero live on the move. A rafforzare il progetto, la collaborazione con Rolling Stone Italia, partner editoriale dell’iniziativa, che accompagna e amplifica il racconto contribuendo a inserirlo nel panorama musicale contemporaneo.

"Con Italo Music Is Magic vogliamo continuare a innovare l’esperienza di viaggio, sorprendendo i nostri viaggiatori anche durante il tempo trascorso a bordo e trasformandolo in un’occasione di scoperta, emozione e condivisione", ha dichiarato Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo. "Portare un concerto a sorpresa a bordo di un treno significa trasformare il viaggio in un momento memorabile, rendendolo sempre più un’esperienza da vivere".
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