Estate 2026, vacanze sempre più care: cresce il peso delle spese per le famiglie

(Teleborsa) - L’estate 2026 è nel pieno e sta dimostrando di essere molto calda per i consumatori, non solo dal punto di vista meteorologico. Nel rapporto congiunto Facile.it–Consumerismo No Profit viene analizzato l’andamento delle principali voci di spesa che incidono sul budget delle famiglie italiane.



Vacanze a rate



Secondo un’indagine EMG per Facile.it, saranno oltre 25 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze. Considerando trasporti e alloggio, la spesa media prevista è di 939 euro a persona. Per alleggerire l’impatto sul bilancio familiare cresce il ricorso ai prestiti personali: nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati circa 225 milioni di euro per finanziare viaggi e vacanze. L’importo medio richiesto è di 5.239 euro, da restituire in 50 rate mensili da 128 euro. Dal 2019 a oggi il ricorso ai prestiti per le vacanze è aumentato del 32%.



Carburanti



Pessime notizie per gli oltre 15,8 milioni di italiani che quest’estate utilizzeranno l’auto per raggiungere la meta delle ferie. Per percorrere circa 2.000 km (Milano-Lecce andata e ritorno) servono quasi 262 euro di benzina contro i 227 euro dello scorso anno, mentre per un’auto diesel la spesa sale a 240 euro rispetto ai 183 euro del 2025. Complessivamente, la spesa per i rifornimenti estivi passerà da poco più di 4,1 miliardi di euro nel 2025 a 5,2 miliardi nel 2026, con un aumento del 26%.



Bagagli smarriti e assicurazioni



Tra chi ha viaggiato in aereo nell’ultimo anno, oltre 2,8 milioni di italiani hanno subito il furto o lo smarrimento del bagaglio. Per questo cresce il ricorso alle polizze viaggio: oltre un terzo di chi le sottoscrive include anche la copertura per bagagli smarriti o rubati. I premi partono da circa 12 euro per 10 giorni in Europa e da 34 euro per due settimane in destinazioni extraeuropee.



Bollette e condizionatori



Le elevate temperature fanno aumentare anche i consumi elettrici. Secondo Facile.it, un condizionatore dual split in classe A+, utilizzato otto ore al giorno, costa circa 146 euro di elettricità nell’arco dei tre mesi estivi. A pesare è anche l’aumento del 4% delle tariffe rispetto all’estate 2025, legato al conflitto in Iran. Un utilizzo scorretto dell’impianto può far lievitare i consumi fino al 90%.



Strutture ricettive



Hotel, B&B, case vacanza, residence e agriturismi continuano a registrare prezzi elevati, soprattutto nelle settimane centrali di agosto. Secondo Consumerismo, una settimana in una casa vacanza o in un B&B costa tra 800 e 1.800 euro per una famiglia media, mentre per hotel e strutture di categoria superiore la spesa supera facilmente i 2.000-2.500 euro. Le destinazioni balneari restano le più costose, ma anche montagna, laghi, città d’arte e borghi turistici registrano aumenti tra il 5% e il 10%, con punte superiori al 15% nelle località più richieste.



Gli altri mezzi di trasporto



Non va meglio per chi sceglie mezzi diversi dall’auto. Il trasporto aereo è tra i settori più colpiti dalle tensioni internazionali del 2026: il carburante per l’aviazione è aumentato dell’84% rispetto a febbraio, con conseguenti rincari dei biglietti, soprattutto ad agosto. Consumerismo consiglia di acquistare con anticipo e confrontare le offerte online, preferendo le ore notturne o del primo mattino. Anche i traghetti registrano aumenti: le tariffe sono cresciute del 9,7% e una famiglia di quattro persone con auto può spendere oltre 1.300 euro per un viaggio di andata e ritorno verso la Sardegna a Ferragosto.



Weekend fuori porta



Anche le vacanze brevi costano di più. Per una famiglia di tre o quattro persone un weekend fuori città richiede tra i 300 e i 600 euro tra carburante, pedaggi, parcheggi, pasti e attività. Con un pernottamento la spesa può superare gli 800 euro.



Animali domestici



Portare con sé il proprio animale domestico comporta costi aggiuntivi tra 100 e 400 euro per una settimana di soggiorno. Molte strutture applicano supplementi tra il 10% e il 20%, mentre chi si affida a pensioni o pet sitter deve mettere in conto da 15 a 40 euro al giorno per un cane e da 10 a 25 euro per un gatto, con una spesa che in due settimane può superare i 300-500 euro.



Pizza, ristoranti e aperitivi



Mangiare fuori continua a essere uno dei principali momenti di socialità dell’estate: 15,6 milioni di italiani dichiarano di non voler rinunciare a un pasto fuori casa. Una serata in pizzeria per una famiglia di quattro persone supera ormai i 60 euro, mentre una cena al ristorante può costare tra 120 e 200 euro.



Il gelato



Anche il gelato è più caro. Nel 2026 quello artigianale costa mediamente tra 20 e 28 euro al chilo, con punte oltre i 30 euro nelle località turistiche, mentre quello confezionato si attesta intorno a 5,8 euro al chilo. Un cono costa mediamente tra 3 e 4 euro, ma nelle località turistiche supera facilmente i 5 euro. Per quest’anno sono previsti ulteriori rincari compresi tra il 3% e il 5%, dopo il +9% registrato nel 2025.



(Foto: © Atit Phetmuangtong/123RF)

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