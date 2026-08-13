Milano 13-ago
0 0,00%
Nasdaq 13-ago
30.085 +1,15%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 13-ago
10.773 -0,56%
Francoforte 13-ago
26.300 -0,12%

Forte interesse per AMETEK

Finanza
Forte interesse per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Rialzo marcato per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in utile dello 0,87% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 258,5 USD, con stop loss individuato a livello 73,05 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```