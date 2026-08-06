Segnali d'acquisto per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una variazione percentuale dello 0,28%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 254,8 USD, con stop loss posto a quota 73,05 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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