Francoforte: giornata depressa per Evotec

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Evotec , che presenta una flessione del 3,06% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,8%, rispetto a -0,37% del MDAX ).





Le tendenza di medio periodo di Evotec si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,841 Euro. Supporto stimato a 3,661. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4,021.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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