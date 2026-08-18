Francoforte: scambi negativi per Evotec

(Teleborsa) - Rosso per Evotec , che sta segnando un calo del 2,10%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Evotec mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,33 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,406. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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