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Francoforte: netto calo registrato da Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: netto calo registrato da Evotec
Si muove in perdita Evotec, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,08% sui valori precedenti.
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