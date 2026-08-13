Londra: scambi in positivo per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Scottish Mortgage Investment Trust sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,62 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 14,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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