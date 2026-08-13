New York: rosso per Devon Energy

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale , che presenta una flessione del 2,18%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Devon Energy rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Devon Energy sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 44,27 USD. Possibile una discesa fino al bottom 43,65. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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