New York: scambi negativi per Generac Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che produce generatori di energia elettrica , che presenta una flessione del 2,96%.



Lo scenario su base settimanale di Generac Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Generac Holdings ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 222,1 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 232,5, mentre il primo supporto è stimato a 211,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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